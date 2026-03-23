¡Fue la amante y lo pagó muy caro! Humillan al hijo de Elena y él le reprocha

A Elena no le parece que su hijo se deje humillar y manipular por su mujer; sólo busca a un tonto que la mantenga a ella, a su hija y a su madre. Elena ha notado cómo maltratan a su hijo cada vez que va a su casa. A Elena le duele mucho, pues no quiere que su hijo viva una historia triste como la de ella: vivió violencia, se embarazó de un casado y siempre fue la amante. Elena relata sus problemas de salud y cómo la quisieron despojar de su hijo.