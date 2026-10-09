Elías niega tener un romance con Marisol, pero le da dinero para ayudarla
Como el esposo de Marisol no tiene empleo, Elías le da dinero para ayudarle sin ningún tipo de interés. ¿Será posible que sólo haya amistad entre ellos?
Elías, pretendiente de Marisol, entra al foro para contar que fue agredido por Juan de manera injustificada. Elías niega tener algún romance con Marisol y asegura que sólo son amigos que se frecuentan. Incluso, Elías le ha dado dinero a Marisol porque Juan no tiene empleo. ¿Elías sólo quiere ayudar a Marisol o tiene otras intenciones? Además, Elías revela que Marisol le ha dicho que le tiene miedo a Juan.