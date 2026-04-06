¡Defenderá su patrimonio! Elsa se opone a que su yerno meta a su amante en su casa
Los planes del yerno de Elsa se derrumbaron cuando ella se enteró de que él planeaba meter a su amante en su casa. ¿La hija de Elsa por fin reaccionará?
Elsa, mamá de Sandra, se presenta en la clínica de emociones para luchar lo que es suyo. Revela que no está de acuerdo con que su yerno lleve a su amante a vivir a su casa, aunque su hija Sandra no se oponía al principio. Sandra se da cuenta de que debe aprender a defenderse, pues su esposo le advirtió que la dejaría en la calle, mientras a su amante le prometió un departamento.