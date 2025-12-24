“Yo no pienso perder mi tiempo en un trabajo aburrido”; Enrique asegura que su mamá se tiene que hacer cargo de él
Enrique defiende su estilo de vida y responsabiliza a su madre de cubrir todos sus gastos, incluso los de su propio hijo.
Enrique asegura que “no piensa perder el tiempo en un trabajo aburrido” y que su verdadero negocio es rentar una habitación de la casa de su madre. A pesar de ser padre, no se hace responsable del niño que tuvo con Estrella y llegó a decir que solo lo registraría, pero no se haría cargo.