¡Le prohibieron acercarse! Erica no entiende cómo pudieron maltratar tanto a sus sobrinas

Erica se funde en un abrazo con Denisse y Amayrani al conocerlas en la clínica de emociones. No entiende cómo sus sobrinas pasaron por terribles episodios en casa de Italia, quien la alejó de ellas. Tras escuchar los testimonios, Erica se ofrece a apoyarlas en lo que pueda, mientras que Denisse asegura que se dará una nueva oportunidad para buscar su felicidad.