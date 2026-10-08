¡Le pidió dinero por salir con su hija! Erick confiesa pagaba por salir con Romina hasta que ya no le alcanzó

Erick, expareja de Romina, revela en la clínica de emociones que, mientras vivió en casa de ella, la mamá de Romina le pedía 1,500 pesos a la quincena. Tiempo después le pidió 4,000 a la quincena hasta que él ya no pudo pagarle. Incluso, Erick asegura que la mamá de Romina amenazó con denunciarlo por tener una relación con su hija, quien entonces era menor de edad. ¿Erick podría tomar acciones legales contra Miriam, mamá de Romina?