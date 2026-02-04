¡Se quería casar! Ernesto revela cuáles eran los planes de su fallecido hermano

Ernesto, hermano de Yolanda y Jorge, llega al foro de Acércate a Rocío para revelar que él estaba enterado del divorcio de su hermano y le da voz a su hermano asegurando que Jorge tenía planes para casarse con Nancy, de quien estaba perdidamente enamorado. En el calor de la discusión, Ernesto asegura que Cristina es una ambiciosa que quiere quedarse con el departamento del difunto.