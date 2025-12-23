“Estoy solita contra todo"; Esmeralda no puede cuidar a sus hijos y le pidió a Ana hacerse cargo de sus hermanos

Esmeralda, madre de Ana, asegura estar desesperada ante la relación que su hija mantiene con Armando, a quien califica como “un mal hombre”. La mujer explica que tiene tres hijos y que trabajó como cuidadora de adultos mayores, motivo por el cual Ana asumió el rol de cuidar a sus dos hermanos menores luego de decidir no continuar sus estudios. Pese a las advertencias de su madre, la joven se rehúsa a dejar a Armando, aun cuando él mantiene una relación con otra joven llamada Paola.