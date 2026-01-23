¡Lo puso en su lugar! Ante la mala educación de Esteban, quien aparentemente es un desnaturalizado, Rocío tuvo que ubicarlo
Esteban llegó a la clínica de emociones alzando la voz, pues se sintió ofendido de que cuestionaran las decisiones de Norma, su pareja; Rocío no tardó en ponerlo en su lugar.
Cuando Norma conoció a su pareja Esteban, le dijo que Mateo era hijo de su hermana Dolores, pues él le advirtió que no quería tener una relación con alguien que tuviera hijos.Norma asegura que el pasado Diciembre le reveló la verdad. Esteban entra a la clínica de emociones y Rocío no tarda en ponerlo en su lugar. Esteban asegura que no le interesa saber de Mateo, el hijo de Norma. Ahora, Raúl pide la asesoría de los especialistas para buscar la custodia de su hijo Mateo.