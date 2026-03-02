¡Perdió miles de pesos! Fernando le compró a Ángel una licencia falsa y le salió muy caro
Fernando pagó muy caro haberle comprado a Ángel una licencia de conducir falsa, supuestamente del Estado de Guerrero, para poder trabajar como taxista.
Fernando es cliente de Ángel y llega a la clínica de emociones para revelar que él pidió dinero cuando se llevó a Nancy por primera vez; sin embargo, Ángel niega conocerlo. Para Fernando, Ángel es un poco hombre luego de un negocio chueco que hicieron juntos. Ahora, Fernando y Ángel podrían tener serios problemas con la ley por expedir y utilizar documentación falsa.