¡Posesiva, dominante y más! Francisco arremete contra Rosa y explica por qué la dejó
Ante la queja de Rosa de haber sido abandonada por Francisco, él da su versión y niega haberla dejado por otra mujer. ¿Qué sucedió con la pensión que Francisco le daba a Rosa?
Luego de que Rosa acusa a Francisco, el padre de Azul, de haberlas abandonado, él aparece en la clínica de emociones para dar su versión. Asegura que Rosa es posesiva, dominante, chantajista y controladora. Niega rotundamente haber dejado a Rosa por otra mujer, pero Rosa no le cree. Francisco cuenta que después de algunos años rehizo su vida y formó otra familia. Rocío le hará ver a Rosa cuál fue la verdadera razón por la que Roberto la dejó.