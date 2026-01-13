¡Cuida muy bien a su ‘cuñada’! Rocío ventila que Frida se besa a escondidas con David, su cuñado

Frida es la hermana menor de Teresa, pareja de David, quien le dio a trabajar el negocio de su mamá para que pueda cubrir los gastos de su escuela. Frida no contaba que Rocío ventilara que ella se besa con David, su cuñado. ¿Será por eso que David no le quiere quitar el negocio de comida y regresárselo a su mamá, quien es la verdadera dueña?