¡El amor que se convirtió en lástima! Frida explica por qué dejó a su novio Joel

Frida fue la enfermera de su novio Joel y revela que el amor que sentía por él, se convirtió en lástima. Ahora, a Frida ya no le interesa lo que Joel opine de ella, pues ya está con otra persona y sólo piensa en el bienestar propio. A pesar de todo, Frida no se considera una persona egoísta. Ahora, Joel revela que se siente como un pañuelo desechable, pues mientras tuvo dinero para compartirlo con Frida, todo fue maravilloso: salían y tenían intimidad constantemente; cuando dejó de ser proveedor, ella lo dejó.