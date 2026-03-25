¡Quería ‘experimentar’ con una mujer mayor! Gabriel obtuvo lo que quiso con Angélica y ya no la quiere en su vida

Gabriel dice que nunca le prometió una vida con él a Angélica; si se quedó en su casa fue porque le convenía y, si se embarazó fue por andar de loca. Asegura que, por lástima, dejó vivir a Angélica en su casa, pero ahora quiere arruinar su nueva relación. Gabriel cuenta que todo comenzó cuando conoció a Angélica, 20 años mayor que él, pues quería experimentar. Ahora, Gabriel conoció a Lucía y todo cambió; dice que no quiere saber de Angélica, pero aún se escapa a su cama.