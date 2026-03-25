uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Quería ‘experimentar’ con una mujer mayor! Gabriel obtuvo lo que quiso con Angélica y ya no la quiere en su vida

Gabriel comenzó algo con Angélica por ‘experimentar’ con una mujer mayor, pero ahora conoció a alguien más joven y ya no la quiere tener en su casa.

Gabriel dice que nunca le prometió una vida con él a Angélica; si se quedó en su casa fue porque le convenía y, si se embarazó fue por andar de loca. Asegura que, por lástima, dejó vivir a Angélica en su casa, pero ahora quiere arruinar su nueva relación. Gabriel cuenta que todo comenzó cuando conoció a Angélica, 20 años mayor que él, pues quería experimentar. Ahora, Gabriel conoció a Lucía y todo cambió; dice que no quiere saber de Angélica, pero aún se escapa a su cama.

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo