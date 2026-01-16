Gabriela intentó tener una relación de pareja con Ricardo, pero la obsesión de Linda se los impidió
Ricardo buscaba rehacer su vida al lado de Gabriela, pero la obsesión y el resentimiento de Linda impidieron que su relación prosperara. ¿Se darán otra oportunidad?
Tras quedar viudo, Ricardo trató de rehacer su vida al lado de Gabriela, pero la terrible obsesión de la excuñada de Ricardo por él, ocasionó que terminara su relación. Gabriela confiesa que llegó a la clínica de emociones para hablar con Ricardo y tratar de retomar su relación. ¿Linda estará dispuesta a hacerse a un lado?