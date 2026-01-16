inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Gabriela intentó tener una relación de pareja con Ricardo, pero la obsesión de Linda se los impidió

Ricardo buscaba rehacer su vida al lado de Gabriela, pero la obsesión y el resentimiento de Linda impidieron que su relación prosperara. ¿Se darán otra oportunidad?

Videos,
Acércate a Rocío

Tras quedar viudo, Ricardo trató de rehacer su vida al lado de Gabriela, pero la terrible obsesión de la excuñada de Ricardo por él, ocasionó que terminara su relación. Gabriela confiesa que llegó a la clínica de emociones para hablar con Ricardo y tratar de retomar su relación. ¿Linda estará dispuesta a hacerse a un lado?

Videos