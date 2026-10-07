¡No le importó su embarazo! Georgina se le fue a los golpes a su prima sin importar su condición

Georgina, prima de Abril, trata de explicar en la clínica de emociones por qué golpeó a su prima embarazada y por qué no la dejó entrar a su casa para ver a su abuela. Según Georgina, Abril quiso entrar a la fuerza a su casa y fue ella quien comenzó las agresiones. Si la casa es de la abuela, ¿Georgina tiene derecho de impedir que Abril vea a su abuela en su propia casa?