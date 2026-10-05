¡Requiere tratamiento! La herma a de Gerardo no puede superar la pérdida de su mamá

Gerardo, hermano de Margarita, entra a la clínica de emociones para revelar con detalles el episodio de la partida de su madre, que habría generado un importante conflicto emocional en su hermana. Aunque Margarita asegura que no necesita ayuda para superar el fuerte episodio que vivió, confiesa que ya no quiere llamarse igual que su fallecida madre.