¡Requiere tratamiento! La herma a de Gerardo no puede superar la pérdida de su mamá
Gerardo abre el corazón y revela con detalles cómo fue el terrible episodio donde su mamá perdió la vida y por qué afectó tanto a su hermana Margarita.
Gerardo, hermano de Margarita, entra a la clínica de emociones para revelar con detalles el episodio de la partida de su madre, que habría generado un importante conflicto emocional en su hermana. Aunque Margarita asegura que no necesita ayuda para superar el fuerte episodio que vivió, confiesa que ya no quiere llamarse igual que su fallecida madre.