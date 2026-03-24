¡Grey se embarazó en su primera vez y su ex no lo quiere reconocer!
Grey tuvo su primera vez con Antonio y producto de su relación tuvieron un hijo; él no lo quiere reconocer; ahora, Antonio podría enfrentar serios problemas.
Cristina está harta de que su hijo meta a tantas mujeres en su casa y ahora quiere correrlo con todo y la mujer que embarazó. Antonio advierte que no lo pueden correr de su casa, pues su padre le dijo que era suya. Jessica espera un hijo de Antonio y viven en casa de Cristina, y aunque tienen una mala relación. Jessica no tiene planes de salirse de ahí. Antonio recibirá un par de visitas inesperadas y se dará cuenta de las consecuencias de sus actos.