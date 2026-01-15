"¡Ya están disfrutando de sus cosas!”, HIlda acusa a su cuñado de haber perdido intencionalmente a su suegra

Hilda advierte que Carolina y Rafael desaparecieron a su suegra porque querían quedarse con su casa y con sus locales. ¿Qué casualidad que nunca le permitieron ayudarles a buscarla? Lo que le parece curioso es que ellos ya viven en su casa. Hilda asegura que Carolina y Rafael no esperan que su suegra regrese, pues ya están disfrutando de sus cosas.