¡No quiere que sea estilista, quiere que sea ‘alguien’! A Irma le apena su hija Camila

Irma le pagó una carrera a su hija y terminó haciendo videitos; le molesta que, a su edad, Irma ya se valía por sí misma, pero Camila no aprovecha todo lo que tiene. Además, Irma revela que Camila la ‘echa a pelear’ con su papá. ¿Los querrá separar? Lo que Irma no cuenta es que sus comportamientos con Camila son muy cuestionables. ¿Por qué Irma no quiere que Camila sea estilista? ¿Por qué la agrede en redes sociales?