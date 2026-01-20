“Ha sido chantajista, manipuladora...”, Italia culpa a su hija de las desgracias que ha vivido
Italia niega haber dejado a su hija en manos de un mal hombre y la culpa de que su pareja le haya sido infiel, pero Rocío le quita la venda de los ojos.
Italia asegura que su hija Deniss nunca ha sido estable, pues desde muy chica se salió de su casa y no la ha tomado en cuenta. Para Italia, Deniss cayó muy bajo por sus malas decisiones y quiere volver a casa de Italia, pero lo que menos quiere es tener conflictos. Advierte que tenerla a su lado sería un gran problema, pero Deniss no lo entiende. Tras escuchar el testimonio de Deniss, Rocío le quita la venda de los ojos a Italia