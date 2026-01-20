inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Ha sido chantajista, manipuladora...”, Italia culpa a su hija de las desgracias que ha vivido

Italia niega haber dejado a su hija en manos de un mal hombre y la culpa de que su pareja le haya sido infiel, pero Rocío le quita la venda de los ojos.

Videos,
Acércate a Rocío

Italia asegura que su hija Deniss nunca ha sido estable, pues desde muy chica se salió de su casa y no la ha tomado en cuenta. Para Italia, Deniss cayó muy bajo por sus malas decisiones y quiere volver a casa de Italia, pero lo que menos quiere es tener conflictos. Advierte que tenerla a su lado sería un gran problema, pero Deniss no lo entiende. Tras escuchar el testimonio de Deniss, Rocío le quita la venda de los ojos a Italia

Videos