¡Ni el embarazo lo retiene! Iván revela que su novia se embarazó para retenerlo

Iván acepta que cometió un error al juntarse con Abril y llevarla a vivir a casa de su mamá; según Iván, ella se embarazó para retenerlo y tener quién la mantenga. Sin embargo, advierte que el hecho de que Abril esté embarazada, no impedirá que él sea feliz con otra mujer. Iván está muy enojado con Abril, porque no lo deja hacer su vida con alguien más.