¡Le echaron la patrulla! La exempleada de Ivonne se metió a su casa sin autorización

Ivonne, exjefa de Margarita alias ‘Rosy’, revela en la clínica de emociones cómo fue la relación laboral que tuvo con ‘Rosy’ hace muchos años. Entre otras cosas, cuenta que descubrieron el engaño de ‘Rosy’ al exigirle su INE; entonces supieron sus verdaderos nombre y edad. ¿Ivonne debía denunciarla por mentir sobre su nombre y edad? Por si fuera poco, tiempo después de despedirla, la sorprendió en su casa sin su consentimiento y le echó la patrulla. ¡Increíble!