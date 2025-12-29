Jessica le ocultó a Rogelio que tenía un dispositivo anticonceptivo, mientras él se ilusionaba con un bebé
Jessica confiesa sentirse presionada por su pareja, Rogelio, para tener un hijo, pero para ella eso no es una prioridad, pues no se siente lista para ser madre.
Rogelio y Jessica hablaron sobre la posibilidad de tener hijos; por ello, dejaron de cuidarse en la intimidad; sin embargo, ella le mintió al ponerse un dispositivo anticonceptivo, mientras Rogelio estaba agendando con un ginecólogo para empezar con los cuidados para que Jessica pudiera quedar embarazada.