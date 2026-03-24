La suegra de Jessica no la trata bien, pero no se quiere ir de su casa

A Jessica no le interesa lo que diga la mamá de Antonio: él la llevó a vivir a su casa y no piensa salirse de ahí; mucho menos ahora que esperan un hijo. Jessica dice que, si a su suegra le molesta verla, que se vaya, pues la casa es de Antonio. Mientras Jessica se entera que la casa no es de Antonio, acusa a su suegra de tacharla de cualquiera por tener una hija de 17 años. ¿Por qué no se llevan bien?