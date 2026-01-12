¡Se fue con un ‘rabo verde’! Joel explica cómo su ex lo dejó por uno que la llenó de billetes
Joel sufrió un terrible accidente que le cambió la vida, pero lo que más le duele es que lo haya dejado Frida, quien se fue por otro quien le llenó la cartera.
A Joel lo dejó su exnovia cuando más la necesitaba: después de haber recibido un durísimo accidente de moto. Tras abandonarlo, ella se fue con un ‘viejo rabo verde’ que la llenó de billetes, pero eso no fue todo. Además, lo metió a vivir al departamento que ambos compartían. Afortunadamente, el equipo de Rocío encontró la manera de apoyarlo.