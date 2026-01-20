Aunque José le ha ayudado a Denisse con sus traumas, ella lo amenaza con quitarle a sus hijas
José, quien aparentemente es un buen hombre, teme que la inestabilidad de Denisse lo lleve al límite y está muy preocupado por sus hijas, pues ella lo ha amenazado con quitárselas.
José se asume como un hombre de bien aunque, al igual que su suegra, asegura que Deniss es una mujer inestable y teme que algún día lo saque de sus casillas. José asegura que Deniss piensa que él le hará daño a sus hijas y lo amenaza con llevárselas para siempre lejos de él, pues los traumas de Deniss no la dejan vivir en paz. José detalla cómo ayudó a Deniss con sus adicciones. ¿Deniss y José deberían separarse por el bien de sus hijas?