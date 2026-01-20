inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Aunque José le ha ayudado a Denisse con sus traumas, ella lo amenaza con quitarle a sus hijas

José, quien aparentemente es un buen hombre, teme que la inestabilidad de Denisse lo lleve al límite y está muy preocupado por sus hijas, pues ella lo ha amenazado con quitárselas.

Videos,
Acércate a Rocío

José se asume como un hombre de bien aunque, al igual que su suegra, asegura que Deniss es una mujer inestable y teme que algún día lo saque de sus casillas. José asegura que Deniss piensa que él le hará daño a sus hijas y lo amenaza con llevárselas para siempre lejos de él, pues los traumas de Deniss no la dejan vivir en paz. José detalla cómo ayudó a Deniss con sus adicciones. ¿Deniss y José deberían separarse por el bien de sus hijas?

Videos