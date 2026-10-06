¡La quiere educar! Josué acepta ser un poco violento para educar a su novia

Josué, novio de Ximena, advierte que es capaz de dar la vida por ella; es el amor de su vida y todo lo que hace es para cuidarla, pero ella no lo entiende. Josué asegura que la mamá de Ximena la ha manipulado y la ha puesto en su contra porque esa señora no lo quiere. ¿Por qué será? Josué acepta ser violento, pero sólo lo necesario para corregir a Ximena.