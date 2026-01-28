Juan le exige a Ángel que le pague lo que le debe, pero... ¿'con qué ojos’?

Para Ángel, las malas noticias no paran. Ahora, Juan, quien se dice ser amigo de Ángel, le exige que le pague el dinero que le prestó para cubrir el choque en el que se vio involucrado. Ángel asegura que sí le pagará a Juan en cuanto pueda. ¿De dónde se le ocurrió a Ángel pedirle dinero a prestamistas?