¡El amor ni existe! Juana quiere que su hija sea inteligente y se case con Luis, quien le da 20 mil mensuales
Para Juana, su hija dejó ir a un partidazo, pues él le daba 20 mil pesos mensuales y, para ella, el amor no existe, sólo importa el bienestar económico.
Juana, mamá de Lupita, se presenta en la clínica de emociones muy molesta, pues su hija está dejando pasar una gran oportunidad de tener una buena vida al lado de Luis. Para Juana, el amor es lo de menos, y no le importa que Luis sea 30 años mayor que Lupita; el bienestar económico está sobre todas las cosas. Además procurar la economía de Lupita, Luis ha ayudado a su excuñado con problemas ante la ley. ¿Juana debería convencer a su hija de volver con Luis?