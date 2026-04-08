¡El amor ni existe! Juana quiere que su hija sea inteligente y se case con Luis, quien le da 20 mil mensuales

Juana, mamá de Lupita, se presenta en la clínica de emociones muy molesta, pues su hija está dejando pasar una gran oportunidad de tener una buena vida al lado de Luis. Para Juana, el amor es lo de menos, y no le importa que Luis sea 30 años mayor que Lupita; el bienestar económico está sobre todas las cosas. Además procurar la economía de Lupita, Luis ha ayudado a su excuñado con problemas ante la ley. ¿Juana debería convencer a su hija de volver con Luis?