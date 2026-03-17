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¿Les puso un alto? Julio está muy confundido por lo que dicen de su esposa

Julio revela que sorprendió al marido de su sobrina viendo con mirada morbosa a su mujer y ya le ha puesto un alto. ¿La esposa de Julio esconderá algo?

Julio, esposo de Violeta, entra a la clínica de emociones muy confundido, pues tienen una linda historia y considera que la están calumniando. Julio sabía que Violeta entrena con el marido de su sobrina y revela que ha sorprendido a Román viendo a Violeta con miradas morbosas. En algún momento, Julio le puso un alto a Román y le advirtió a Violeta que tuviera cuidado. ¿Será que algo sucede a escondidas de Julio?

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