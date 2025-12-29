Le pedí un hijo y me lo negó | Programa del 29 de diciembre 2025
Rogelio y Jessica se cuidaron por mucho tiempo en la intimidad, pero decidieron tener un bebé; sin embargo, ella le ocultó que se cuidó un dispositivo anticonceptivo, mientras él se ilusionaba con un posible embarazo.
Rogelio ha presionado a Jessica para tener un hijo, pues él piensa que eso le hace falta para sentirse realizado. Nadia, mamá de Jessica, le pide que se separe de Rogelio, ya que la ve infeliz y no quiere que su hija sea madre sin desearlo. Rogelio está a punto de enterarse de que Jessica le ha sido infiel por años.