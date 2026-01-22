¿Es culpa del papá? Leticia asegura que sus hijas heredaron las mañas de su padre

Aunque Vianey se salió del negocio de la reventa de boletos y su hermana Monserrat dice estar lista para enfrentar a la justicia, la verdadera perjudicada será Leticia, su mamá. Leticia asegura que el padre de sus hijas era un buen para nada, del que sus hijas heredaron las mañas. Ahora, le pide a Monserrat que afronte las consecuencias de sus actos.