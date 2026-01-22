¿Es culpa del papá? Leticia asegura que sus hijas heredaron las mañas de su padre
Luego de contar episodios complicados de su vida, Leticia confiesa que se siente muy nerviosa por las actividades cuestionables que comete su hija Monserrat.
Aunque Vianey se salió del negocio de la reventa de boletos y su hermana Monserrat dice estar lista para enfrentar a la justicia, la verdadera perjudicada será Leticia, su mamá. Leticia asegura que el padre de sus hijas era un buen para nada, del que sus hijas heredaron las mañas. Ahora, le pide a Monserrat que afronte las consecuencias de sus actos.