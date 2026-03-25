A Lucía le presentaron a una empleada doméstica, pero en realidad es amante de su pareja

Lucía espera un hijo de Gabriel y se está enterando que él también embarazó a Angélica, quien ella creía que sólo era la empleada doméstica. Los padres de Lucía la han apoyado con los gastos y creen que Gabriel es un buen hombre. Gabriel y Lucía viven juntos desde hace un año y, según Lucía, Gabriel no quiso contar de su embarazo a nadie. Lucía se siente traicionada porque todos en casa de Gabriel le ocultaron la verdad sobre Angélica.