¿Y el anillo? Luis andaba con una 30 años menor y lo acaban de cortar
Luis se siente devastado, pues además de que recién le diagnosticaron diabetes, su novia treinta años menor lo acaba de dejar. ¿Podrá recuperar lo que invirtió?
Luis se iba a casar con mujer a la que le lleva treinta años y lo acaba de cortar, pero se quedó con todos los muebles y quiere que se los regrese. ¿Y el anillo de compromiso a quién le pertenece? Luis se siente devastado, pues además de que le diagnosticaron diabetes, lo dejaron aunque él le daba cinco mil pesos a la semana a Lupita. El amor entre Luis, quien confiesa sentirse atraído por las jovencitas, y Lupita, nació en una farmacia donde ella trabajaba, ¿Luis podrá recuperar todo lo material?