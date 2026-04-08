¿Y el anillo? Luis andaba con una 30 años menor y lo acaban de cortar

Luis se iba a casar con mujer a la que le lleva treinta años y lo acaba de cortar, pero se quedó con todos los muebles y quiere que se los regrese. ¿Y el anillo de compromiso a quién le pertenece? Luis se siente devastado, pues además de que le diagnosticaron diabetes, lo dejaron aunque él le daba cinco mil pesos a la semana a Lupita. El amor entre Luis, quien confiesa sentirse atraído por las jovencitas, y Lupita, nació en una farmacia donde ella trabajaba, ¿Luis podrá recuperar todo lo material?