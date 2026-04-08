¡No cuidará a un viejo! Lupita confiesa que terminó con Luis porque está enfermo

Lupita, exnovia de Luis, echó para atrás los planes de boda, pues además de que se casaría con uno 30 años mayor, se enfermó. Ahora, Luis le pide que le devuelva todo lo que le había comprado, pero Lupita no le debe nada. ¡Simplemente el amor se acabo! Lupita está molesta porque Luis le quiere quitar los muebles y el anillo que le compró. Lupita confiesa que decidió terminar con Luis desde que le diagnosticaron diabetes, pues no está dispuesta a cuidar a un viejo.