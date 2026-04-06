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¡Manuel, su amante y su esposa, compartirán habitación! ¿Quién lo envidia?

¡Manuel asegura ser la envida de todos! La esposa de Manuel aceptó que ella, Manuel y su amante, duerman en la misma habitación. ¿Será que sí lo envidian?

Manuel asegura ser la enviada de los hombres, pues tiene a su esposa y ella acepta vivir con su amante. Además, le pide a sus hijos que entiendan que las decisiones en su casa las toma él. ¿Si su esposa y su amante no tienen problema en compartir casa, por qué sus hijos sí? Manuel se asume como honesto y revela que desde hace años no tiene intimidad con su esposa, dueña de la casa en la que viven. Además, Manuel cuenta cómo fue que le confesó a su esposa la relación que tiene con su amante, quien lo hace sentir vivo. Aunque, la suegra de Manuel podría interrumpir su sueño.

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