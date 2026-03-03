¡En su propia cama! Marelyn revela que su marido la engañó con su primera esposa
El marido de Marelyn la engañó con su primera esposa y utilizaron su propia cama para satisfacer sus deseos, pero ¿por qué Marelyn no se ha divorciado?
Tras un año de matrimonio, Marelyn se llevó una terrible decepción de Hernán, su esposo. Mientras Hernán se divorció de su primera esposa por múltiples engaños, Marelyn siempre lo cuidó; pero eso no impidió que él la engañara con su ex. Además, Marelyn crio a un hijo de ellos dos y ahora no se lo dejan ver. Ahora, Marelyn quiere que le digan por qué la traicionaron. ¿Por qué Hernán cuidaba al hijo que tuvo con su primera esposa?