¡Quiere recuperarlos! Descubrieron las mentiras de Margarita y perdió todo

Margarita niega ser una mala mujer y trata de explicar por qué se cambió la edad y el nombre; según ella mintió sobre su edad para que le le dieran el empleo y se cambió de nombre porque no le gusta el suyo. Margarita, alias Rosy, está muy triste y suplica que le regresen su trabajo porque ella se siente parte de la familia de Cristina y Adrián. ¿Logrará que le den otra oportunidad? ¿Tendrá problemas de salud mental?