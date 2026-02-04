¡Se encendieron! María advierte a Yolanda y Cristina que defenderá a Nancy ‘puño limpio’

¡Lo llevaron al límite en la clínica de emociones! María, mamá de Nancy, se presenta muy molesta en la clínica de emociones porque Yolanda y Cristina sacaron a su hija a la calle. Ante la falta de empatía de parte de Yolanda y Cristina, María les advierte que ‘ganas no le faltan’ para defender a su hija Nancy a puño limpio.