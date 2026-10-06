¡Que no viva lo mismo! La hija de María podría repetir su historia con un violento
María, quien sufrió violencia por parte de su pareja, tiene miedo de que su hija repita la infeliz historia que ella vivió. ¿Cómo podría influir en su hija?
María, mamá de Ximena, confiesa sentir impotencia y enojo de enterarse de lo que está viviendo su hija Ximena como novia de Josué. María está preocupada porque no quiere que su hija repita la historia de violencia de pareja que ella vivió. ¿Logrará influir en su hija Ximena para que se aleje más pronto de Josué?