María confiesa su amor por Luis, pero él la rechaza por tener muchos años
María, quien tiene una historia de vida similar a la de Luis, le confiesa que quiere todo con él, pero él la rechaza porque no le gustan las mujeres de su edad.
María es amiga de Luis y se presenta en la clínica de emociones para confesar que a ella le gusta él y que le interesa tener algo con él. Ambos comparten una historia de vida similar y, después de declarar su interés, Luis la rechaza. María le pide su apoyo a Rocío para conquistar a Luis. ¿En qué terminará este enredo disparejo?