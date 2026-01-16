inklusion logo Sitio accesible
"¡Esa mujer es mala!”, María revela que Linda le dice a su nieto que es su mamá, pero en realidad es su tía

Luego de que falleciera la nuera de María, la excuñada de su hijo ha tratado de ocupar su lugar, al grado de decirle a su sobrino que ella es su mamá.

Acércate a Rocío

María revela que la excuñada de su hijo Ricardo se obsesionó con ocupar el lugar de su difunta nuera y asegura que Linda siempre lo ha tratado como si fuera su pareja. María asegura que Linda está “tan loca” que le ha dicho a su nieto que es su mamá. Ricardo corrobora lo que dice su mamá y explica que su hijo está en riesgo por culpa de Linda.

