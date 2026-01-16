"¡Esa mujer es mala!”, María revela que Linda le dice a su nieto que es su mamá, pero en realidad es su tía

María revela que la excuñada de su hijo Ricardo se obsesionó con ocupar el lugar de su difunta nuera y asegura que Linda siempre lo ha tratado como si fuera su pareja. María asegura que Linda está “tan loca” que le ha dicho a su nieto que es su mamá. Ricardo corrobora lo que dice su mamá y explica que su hijo está en riesgo por culpa de Linda.