"¡Que no repita la misma historia!”, María no entiende por qué su hija permite malos tratos de su pareja

María no entiende por qué su hija Maradhi permite malos tratos y humillaciones de un hombre que no la quiere; desea que su hija abra los ojos y tenga dignidad, que se vea en el espejo de María y no repita la misma historia. María compartió los terribles episodios que vivió al lado de su pareja y, entre otras cosas, contó cómo fue cuando decidió poner un alto.