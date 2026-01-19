"¡Que no repita la misma historia!”, María no entiende por qué su hija permite malos tratos de su pareja
María confiesa que normalizó los malos tratos de su pareja hasta que un día puso un alto. Ahora, no quiere que su hija pase por lo mismo que ella.
María no entiende por qué su hija Maradhi permite malos tratos y humillaciones de un hombre que no la quiere; desea que su hija abra los ojos y tenga dignidad, que se vea en el espejo de María y no repita la misma historia. María compartió los terribles episodios que vivió al lado de su pareja y, entre otras cosas, contó cómo fue cuando decidió poner un alto.