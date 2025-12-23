inklusion logo Sitio accesible
“Si Ana sigue buscando a mi hija, se las va a ver conmigo"; María sale en defensa de Paola tras las agresiones de Ana

Una pelea por Armando terminó con Ana herida, Esmeralda sin trabajo y dos familias enfrentadas.

Por:  Dulce Olvera

El conflicto escaló cuando Ana se enfrentó físicamente con Paola debido al triángulo amoroso que ambas sostienen con Armando. Durante la pelea, Ana resultó gravemente herida y necesitó cuatro puntadas tras ser agredida con una escoba por María, madre de Paola, quien intervino para defender a su hija.

