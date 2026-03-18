¡Se le fue encima! Mario desenmascara a Carlos, quien se va contra Ian

Mario, el primo de Carlos, entra a la clínica de emociones para explicar que encontró imágenes perturbadoras de Mireya en la computadora de su primo, pero no sólo eso. Además, encontró los fuertes mensajes que le enviaron a Mireya. Carlos confiesa que sí siente algo por Mireya, quien sólo lo ve como un amigo.