¿Está arrepentido? Mauricio le dijo preferencia a los hijos de su esposa sobre el hijo de su amante

Mauricio, papá de Benjamín, quiere pedir perdón por no haber defendido a su hijo Benjamín. Revela que está muy molesto con la versión que Elena ha expuesto; él se llevó a Benjamín para cuidarlo, pues ella no gozaba de buena salud. Mauricio dice que le daba preferencia a sus otros hijos, antes que a Mauricio, para evitar problemas con su esposa y acepta haber sido un mal padre.