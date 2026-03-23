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¿Está arrepentido? Mauricio le dijo preferencia a los hijos de su esposa sobre el hijo de su amante

Mauricio revela que, para evitar problemas, le daba preferencia a los hijos que tuvo con su esposa sobre Benjamín, quien fue hijo de su amante. ¿Se arrepiente?

Mauricio, papá de Benjamín, quiere pedir perdón por no haber defendido a su hijo Benjamín. Revela que está muy molesto con la versión que Elena ha expuesto; él se llevó a Benjamín para cuidarlo, pues ella no gozaba de buena salud. Mauricio dice que le daba preferencia a sus otros hijos, antes que a Mauricio, para evitar problemas con su esposa y acepta haber sido un mal padre.

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