Me amenaza para que no lo deje | Programa del 6 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Ximena no sabe cómo alejarse de su novio violento, porque ya le ha puesto las manos encima. Por su parte, Josué no niega ser violento, pero dice que lo hace por el bien de Ximena, para educarla. Mientras la mamá de Ximena está preocupada, la mamá de Josué le dice a Ximena que no se queje, pues ella ya estaba advertida de las conductas de su hijo. La exnovia de Josué compartirá su testimonio sobre todo lo que vivió con él.