Me dejó embarazada y con la suegra | Programa del 7 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Abril tuvo una relación formal con Iván, quien la llevó a vivir a casa de su mamá. Eventualmente, Abril se embarazó y, según Iván, lo hizo para asegurar que alguien la mantuviera. Ahora, Iván la dejó embarazada en casa de su mamá porque se fue a ser feliz con Tania, quien no sabía de la existencia de Abril. ¿Por qué a Abril no la recibieron bien en su casa cuando volvió a pedir apoyo?