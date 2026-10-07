Me dejó embarazada y con la suegra | Programa del 7 de octubre 2026 de Acércate a Rocío
Abril se quedó embarazada y abandonada en casa de su ex suegra, porque el papá de su hijo decidió irse a vivir con alguien más para buscar su felicidad.
Abril tuvo una relación formal con Iván, quien la llevó a vivir a casa de su mamá. Eventualmente, Abril se embarazó y, según Iván, lo hizo para asegurar que alguien la mantuviera. Ahora, Iván la dejó embarazada en casa de su mamá porque se fue a ser feliz con Tania, quien no sabía de la existencia de Abril. ¿Por qué a Abril no la recibieron bien en su casa cuando volvió a pedir apoyo?