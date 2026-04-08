Me dejó por achacoso | Programa del 8 de abril 2026 de Acércate a Rocío
Lupita dejó a Luis porque no quería cuidar a un viejo enfermo, pero la mamá de Lupita le pide recapacite, pues lo importante no es el amor, sino el dinero.
Luis se siente devastado luego de que su novia, treinta años menor que él, lo dejara tras ser diagnosticado con diabetes. Lupita confiesa que dejó a Luis porque no estaba dispuesta a cuidar a un viejo enfermo, y también advierte que no quiere regresar el anillo de compromiso, entre otras cosas. Para Juana, su hija está dejando ir a un buen partido, pues lo que importa es que tiene dinero; el amor está sobrevalorado. Mientras la hija de Luis intenta hacerlo entrar en razón, alguien el confesará su amor a Luis y la historia podría dar un giro de 180 grados.